Fiorentina Bologna, Mihajlovic carica Arnautovic: «Quando gioca lui la squadra è più sicura e più forte: lo abbiamo preso per questo»

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky Sport della partita contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

SULL’APPROCCIO ALLA PARTITA – «Siamo troppo concentrati sul risultato, ma in pochi pensano a come ci si arriva. La strada è importante per raggiungere gli obiettivi: la vittoria è una conseguenza. Serve personalità, equilibrio e coraggio di rischiare: quando l’atteggiamento è maturo e responsabile, di conseguenza si mantiene alta la concentrazione. Dobbiamo essere bravi, perché il livello delle avversarie continua a crescere».

SU ARNAUTOVIC – «Mi aspetto i suoi gol: quando è in campo lui, la squadra si sente più forte, più sicura. Lo abbiamo preso per questo: ha le caratteristiche del grande giocatore. Gli è mancata continuità, ma possiede le qualità per poter giocare in ogni squadra. Ora è maturo: deve far salire il livello dei più giovani».

SU HICKEY – «È giovane ma ha carattere: parla con i fatti, non con le parole».