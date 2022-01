Fiorentina, Cabral: «Una grande opportunità, giocherà al massimo delle mie possibilità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prime parole da calciatore viola per il neo acquisto della Fiorentina Cabral

Arthur Cabral, neo acquisto della Fiorentina chiamato a sostituire Vlahovic in attacco, ha rilasciato la sua prima intervista a tinte viola ai canali ufficiali del club.

ARRIVO – «Sono molto contento di essere qui e di poter vestire la maglia della Fiorentina. Ho parlato con Igor prima di venire qui, abbiamo lo stesso social media manager. Ancora non ho trovato una sistemazione, sono appena arrivato. Al presidente Commisso ho detto che sono molto contento, questa è una grande opportunità. Sono in un Paese importante, ho grandi obiettivi e spero di restare qui a lungo in modo da poterli raggiungere».

VIOLA PARK – «Mi hanno parlato molto bene del Viola Park, mi hanno detto che è un progetto molto grande e bello, voglio vederlo e non vedo l’ora di potermi allenare lì».

SOPRANNOME – «Molti mi chiamano King Arthur, mi piace molto, è affettuoso, ma possono chiamarmi Cabral, Arthus, King Arthur, a me fa lo stesso, va bene tutto».

OBIETTIVI – «Mi aspetto il massimo da questa avventura, sono pronto a indossare questa maglia e voglio rappresentare la Fiorentina al massimo delle mie possibilità affinché i tifosi posano dire di avere in squadra un grande giocatore che si merita di stare qui e di vestire questa maglia».