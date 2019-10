Fiorentina, Chiesa in gruppo: l’attaccante punta il Brescia

Federico Chiesa torna in gruppo dopo l’infortunio con la Nazionale: il giocatore ha messo nel mirino Brescia-Fiorentina

Le condizioni di Federico Chiesa sono sensibilmente migliorate dopo l’infortunio rimediato con la maglia della Nazionale. L’attaccante della Fiorentina, rientrato in Italia in anticipo, ha svolto un lavoro di recupero personalizzato e oggi ha svolto la seduta in gruppo.

Chiesa scalpita e, salvo sorprese, sarà convocato da Montella in vista della trasferta a Brescia. Da valutare, tuttavia, se l’esterno sarà in grado di scendere in campo dal 1′ per duettare con Ribery.