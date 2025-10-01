Fiorentina, Commisso disposto a sacrificare il campionato pur di… Retroscena su quelli che sono gli obiettivi stagionali della Viola

Quattro partecipazioni consecutive, due finali perse e un’ossessione che cresce di anno in anno. Per la Fiorentina, la Conference League non è più un obiettivo, ma una vera e propria missione. Nonostante un avvio di stagione disastroso in campionato, la società ha indicato nella coppa europea la priorità assoluta: l’ordine è arrivare a Lipsia il 27 maggio 2026 e, finalmente, alzare quel trofeo sempre sfuggito.

Per centrare questo traguardo, il presidente Rocco Commisso ha investito come mai prima, allestendo una rosa profonda e competitiva per Stefano Pioli. La volontà della dirigenza, espressa dal DS Daniele Pradè, è chiara: riportare un titolo a Firenze, anche a costo di sacrificare parzialmente il percorso in campionato, specialmente nell’anno del centenario del club. Vincere la Conference, infatti, significherebbe non solo porre fine a un digiuno di oltre vent’anni, ma anche garantirsi un posto nella prossima Europa League.

Ma tra le ambizioni e la realtà, la strada è piena di ostacoli. Oltre a dover superare la crisi di gioco e risultati attuale, i viola dovranno vedersela con rivali di altissimo livello. Come riporta Il Corriere Fiorentino, la squadra più temuta è senza dubbio il Crystal Palace, in grande spolvero in Premier League e con ingenti risorse economiche. Da non sottovalutare anche lo Strasburgo, club satellite del Chelsea, ricco di giovani talenti.

Il percorso sarà insidioso fin dalla fase a gironi, più competitiva rispetto al passato, con avversari come Rapid Vienna, Mainz e Dinamo Kiev. La Fiorentina è avvisata, ma l’obiettivo non cambia: vincere. Per riuscirci, sarà fondamentale partire subito con il piede giusto.