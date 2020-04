Fiorentina, Commisso: «Chiesa all’Inter? Renzi pensi alla politica»

Rocco Commisso non va per il sottile e risponde alle parole di Renzi. Ecco le dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Rocco Commisso è sempre molto diretto. Ecco le parole del presidente della Fiorentina ai microfoni di Radio 24.

CAMPIONATO – «Fra giocatori e staff abbiamo avuto dei casi di coronavirus: questo ci ha resi più forti e ci ha avvicinati tutti. Nei giocatori c’è il desiderio di ripartire, è il loro lavoro e per il bene del calcio andrebbe terminata la stagione. Ma prima viene la salute, che viene prima del businness: dobbiamo essere sicuri che non ci siano rischi».

CHIESA – «Renzi avrebbe detto che Chiesa va all’Inter? Se non lo so io come fa a saperlo lui. I politici pensino alla politica, è un gran tifoso della Fiorentina, un amico, ma ho detto un anno fa che Chiesa sarebbe rimasto qua, ho mantenuto la promessa».