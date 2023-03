Fiorentina, Commisso: «Molto orgoglioso, Astori ci ha aiutato a vincere»

Le parole di Rocco Commisso dopo la vittoria della Fiorentina: «Dicono tutti che non vinciamo mai queste partite, oggi l’abbiamo fatto»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan. Di seguito le sue parole.

VITTORIA CONTRO IL MILAN – «Sono molto orgoglioso. Voglio ringraziare i miei tifosi, sono stati bravissimi, abbiamo fatto il record da 40 anni a questa parte. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra, il Milan. Dicono tutti che non vinciamo mai queste partite, oggi l’abbiamo fatto».

VIGILIA – «Siamo andati ad un ristorante brasiliano ieri. A Nico González avevo detto di fare un gol e l’ha fatto. Poi è entrato Luka Jović e ha segnato. Arthur Cabral ha fatto una grande partita. Però tutti dicono che Rocco non parla mai con i suoi giocatori».

AFFARE CAMBIARE VLAHOVIC CON CABRAL E JOVIC – «Quei due hanno fatto 20 gol, oggi sono 21. Se si fanno i conti, con la penna o con la matita, si capisce che spendendo 15 milioni di euro per due giocatori che hanno fatto 21 gol, si è fatto un affare».

CONFERENCE LEAGUE – «Non partirò per l’America domani, resterò qui vicino alla squadra. Speriamo di vincere qualcosa».

ASTORI – «Io non ero qui. Ho pochissimi ricordi. Stasera avevo vicino a me il fratello di Davide, nella tribuna dove sto io. Mi dispiace per Davide, ha fatto tanto per la Fiorentina e per lo spirito fiorentino. Oggi c’era anche lui in campo: ci ha aiutato a battere una grandissima squadra come il Milan».