Commisso: «Non possiamo competere con certi club indebitati»

Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulla situazione delle squadre italiane. Tutti i dettagli

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha pubblicato una lettera sui canali ufficiali del club per parlare della stagione della squadra viola.

PAROLE – «Sono anni che chiediamo trasparenza e regole uguali per tutti, ma quasi nulla è cambiato e ci troviamo a dover competere con Club indebitati fino al collo che agiscono come se nulla fosse. Dopo il Covid e la questione Superlega, ad esempio ci sono Società che stanno ricorrendo a continui aumenti di capitale con esposizioni debitorie ancora notevoli. Mi auspico che finalmente qualcosa possa cambiare perché le Società che rispettano ogni singola regola e non hanno un euro di debiti, non possono essere equiparate a quelle che riescono a sopravvivere solo per la mancata applicazione di norme precise».