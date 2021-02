Fiorentina, Commisso: «Prandelli ha tutto il mio sostegno»

Rocco Commisso prende le difese del tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli. L’eventuale conferma si baserà sui risultati ottenuti

Nell’intervista rilasciata a La Nazione, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha parlato solamente di Maurizio Sarri ma anche dell’attuale tecnico viola Cesare Prandelli. Le sue parole.

PRANDELLI – «Prandelli ha tutto il mio sostegno. Ma anche stavolta qualcuno aveva cominciato a criticarlo. Fino a metà gara con Lo Spezia sentivo solo critiche. Ma le sembra normale dopo un 3-0 sentire anche alla fine più critiche che consensi. Nella mia logica mi sarei aspettato di fare meglio dell’anno passato. Ma non sarà solo in base a ciò che deciderò le riconferme. E’ naturale sia così per tutti».