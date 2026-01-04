Fiorentina Cremonese, Nicola nel post partita: «Abbiamo sbagliato molto. Sul cambio di Bondo...»

Fiorentina Cremonese, Nicola nel post partita commenta la sconfitta in casa della Viola e anche il cambio di Bondo durante il match

Nel post partita ai microfoni di Dazn Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha analizzato la sconfitta contro la Fiorentina.

PRESTAZIONE – «Purtroppo dobbiamo essere sempre al 100% per vincere alcune partite. Oggi abbiamo sbagliato molto, soprattutto in uscita. Non siamo riusciti a fare la gara che volevamo pur sperando di portare a casa il pareggio».

CAMBI – «Sono stati fatti nella prospettiva che per loro la vittoria contava tanto e speravo di avere qualche spazio in più. Nella ripresa non siamo stati presciti in uscita mentre nel primo mancata l’aggressività».

BONDO – «Eravamo in un momento di sofferenza e con l’ammonizione si rischiava di giocare in 10. Si scende in campo ogni 4 giorni e mi è sembrata la scelta giusta».