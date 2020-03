Fiorentina, Dainelli: «Situazione complessa, ma ce la faremo»

Dario Dainelli, dirigente della Fiorentina, è intervenuto sulle colonne di Tuttosport per analizzare l’emergenza coronavirus

«È una situazione complicata per tutti, che tu sia un atleta o un impiegato. L’unica cosa da fare è seguire le indicazioni. Siamo di fronte ad una situazione inedita, difficile prevedere come reagiranno i giocatori. Ma non ho alcun dubbio, ce la faremo».

FUTURO VIOLA – «Prima dello stop il campionato è stato combattutissimo. Spero che si possa tornare presto a parlarne e a viverlo. La Fiorentina può ripartire da Vlahovic. Ha già in rosa calciatori di assoluto livello e di prospettiva».