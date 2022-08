Fiorentina, ecco Jovic. Ma il resto della squadra fatica ancora

La Fiorentina scopre Luka Jovic in una serata di inizio agosto, ma il resto della squadra non carbura ancora come si deve

Si è conclusa con un ko per 3-1 contro il Betis la trasferta spagnola della Fiorentina, che ha però avuto modo di scoprire finalmente Luka Jovic, autore dell’unico gol viola.

Una rete e tante buone giocate per il serbo, ma il resto della squadra non appare ancora in condizione. A una settimana dall’inizio della nuova stagione, questa sconfitta suona come un allarme per Italiano, che dovrà sistemare il sistemabile prima dell’arrivo degli impegni ufficiali.