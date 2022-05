Fiorentina, Frey consiglia: «Cragno e Vicario adatti alla Viola»

L’ex portiere della Fiorentina Frey ha consigliato il club viola sull’estremo difensore del futuro

Sebastien Frey, storico ex portiere della Fiorentina, in una intervista a La Nazione ha consigliato il club viola per quanto riguarda l’estremo difensore del futuro.

IL CONSIGLIO – «Meret è bravo, ma ha gli stessi problemi di Dragowski. Viene da una stagione complicata e quindi non è il massimo per Firenze. Cragno e Vicario? Mi piacciono. Hanno molte partite nelle gambe, hanno fatto bene e sono sincero, li vedrei adatti alla Fiorentina».