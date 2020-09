Fiorentina, Iachini: «Il pareggio stava stretto. Vlahovic uscito dalla partita»

Giuseppe Iachini ha parlato al termine del match contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Inter.

PRESTAZIONE – «Siamo venuti qui per giocare personalità, abbiamo provato a fare gol in più occasioni. Se all’Inter lasci spazio, vieni colpito perché ha giocatori importanti. Anche dopo il loro secondo gol non abbiamo mollato, anzi potevamo portare a casa il risultato pieno. Su qualche ingenuità abbiamo perso la partita con grande rammarico. Ma ai punti il pareggio stava stretto».

SOSTITUZIONI – «I cambi sono dettati dalla fatica prodotta dai ragazzi. Bonaventura è arrivato senza preparazione, possiamo forzarlo per fargli prendere una giusta condizione. Chiesa ha chiesto il cambio per un problema dietro al bicipite. Ribery ha tirato troppo, mi sembrava giusto farlo uscire».

KOUAMÈ – «Abbiamo tre attaccanti giovani. L’inesperienza va messa in preventivo, ma ho scelto lui perché mi è sembrato in forma rispetto agli altri. Viene da un infortunio importante, stiamo cercando di portarlo a una condizione ottimale. Sa imporsi e legare, andare in profondità».

VLAHOVIC – «Dopo l’errore ha pagato dazio a livello psicologico. È uscito dalla partita per un attimo, questo non deve accadere. Era rammaricato perché ha capito che quella potesse essere una palla decisiva».