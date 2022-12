Fiorentina, Igor: «Amrabat? Non l’ho sentito ma siamo tutti contenti per lui»

Igor, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato del suo compagno di squadra Amrabat e del suo Mondiale con il Marocco

Igor, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato a Cronache di Spogliatoio.

PAROLE – «Amrabat? Non l’ho sentito ma siamo tutti contenti per lui, è un grandissimo calciatore e professionista. Penso che siano tutti felici in Marocco, è difficile che vadano in finale ma hanno già battuto tante squadre e speriamo lo possano fare anche contro la Francia».