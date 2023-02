Fiorentina, il fratello di Astori: «Firenze è la nostra seconda casa»

Le parole di Bruno Astori, fratello dell’ex difensore della Fiorentina scomparso per un problema cardiaco. I dettagli

Bruno Astori, fratello dell’ex capitano della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione dell’Associazione Davide Astori.

PAROLE – «Firenze ovviamente non è una sede scelta a caso per la nostra Associazione, è la nostra seconda casa ed è la città in cui Davide ha lasciato il suo maggiore apporto si a livello sportivo che a livello di valori. Vogliamo prevenire tutti i casi possibili con la nostra Associazione, se anche solo una vita dovesse essere salvata per noi sarebbe motivo di orgoglio».