Fiorentina, il sindaco Nardella: «Dedica ad Astori di una parte del Franchi»

Il Sindaco di Firenze Nardella ha parlato della sfida della Fiorentina con il Milan, che si giocherà a cinque anni dalla scomparsa di Astori

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha parlato a margine dell’evento in ricordo di Mario Sconcerti. Di seguito le sue parole su Davide Astori, e che verrà ricordato nella prossima partita della Fiorentina con il Milan, che si giocherà il 4 marzo, a cinque anni dalla sua scomparsa.

«Sarà un’occasione per ricordare Davide, proprio pochi giorni fa abbiamo partecipato alla nascita dell’associazione che porta il suo nome, per volontà della sua famiglia e come ho già detto anche se non avremo più il centro sportivo intitolato a lui, visto che ne nascerà uno nuovo e rivaluteremo l’area con il nuovo stadio, dovremo comunque intitolare a Davide Astori un luogo importante dello stadio Franchi e di tutte le strutture connesse»