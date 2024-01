Fiorentina, in Coppa Italia Italiano si affida a Beltran

La Fiorentina questa sera contro il Bologna nei quarti di Coppa Italia: Italiano si affida alle garanzie e in attacco spazio a Beltran

Inizia oggi per la Fiorentina un periodo di sfide tutte molto delicate. Questa sera i viola affrontano nel derby dell’Appennino il Bologna in Coppa Italia, poi domenica l’Udinese in campionato e poi partenza per l’Arabia Saudita e la Supercoppa Italiana.

Un tour de force decisivo per la stagione e Italiano, già a cominciare da stasera, si affida alle sue garanzie. Come riporta il Corriere dello Sport allora, spazio in avanti a Beltran, l’argentino che sta convincendo il tecnico più di Nzola. Sulle corsie scelte obbligate con Ikoné e Parisi, viste le assenze di Nico Gonzalez, Kouame e Sottil.