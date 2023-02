Fiorentina, Italiano ancora a secco

Continua il momento poco positivo della Fiorentina e la sconfitta dell’Allianz lancia un altro allarme alla squadra di Italiano

La fatica nel trovare la via del gol e stavolta Jovic e Cabral sono partiti entrambi dalla panchina ed entrati a gara in corso. Altra sconfitta e 0 punti per una classifica che si fa sempre più brutta per quelle che erano o dovevano essere le premesse a inizio anno.