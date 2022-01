Conferenza stampa Italiano: «Le sconfitte come quella di Torino possono insegnare qualcosa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Genoa. Le parole del tecnico della Fiorentina

SCONFITTE – «Le sconfitte come quella contro il Toro possono insegnare qualcosa».

GENOA – «Giocatori importanti e squadra in difficoltà. Noi dobbiamo andare in campo con la testa di voler vincere. Proporre calcio e ottenere il massimo. Dopo la vittoria in Coppa di Napoli vogliamo continuare anche in campionato».

PIATEK – «Innesto importante. Sono molto contento di lui e di Ikonè. Abbiamo aggiunto con il calciatore polacco qualità negli ultimi metri. Dentro l’area di rigore ci arriviamo spesso e lì le sue qualità possono essere esaltate».

DIFESA – «Scendiamo in campo per non subire goal ed evitare rischi, ma vuoi o non vuoi qualcosa concedi e spesso anche un po’ di buona sorte fa la differenza. A Napoli potevamo fare meglio tutti, ma non puoi sempre essere perfetto. Limiamo i dettagli, miglioriamo sotto il punto di vista dell’attenzione».