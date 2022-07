Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo riattivare Jovic. Vi svelo l’obiettivo»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato dell’attuale situazione della formazione viola: le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn.

RITIRO – «A Moena abbiamo lavorato bene, rispetto al caldo di Firenze in Trentino è stato uno spettacolo. Abbiamo fatto un grandissimo ritiro, quest’anno abbiamo deciso abbiamo deciso di dare addirittura delle giornate intere di relax perché avevamo a disposizione grandi svaghi. I carichi di lavoro sono tanti, anche se qualcuno si è preparato in estate, ma allenarsi da soli non è mai come in gruppo. Il primo problema da evitare sono i rischi muscolari».

OBIETTIVI – «Tutti partono per migliorarsi e noi cercheremo di farlo in tutto».

JOVIC – «Dobbiamo cercare di riattivarlo, di farlo tornare un calciatore importante che sa che può trascinare una squadra. I colpi li ha, è un grande campione. È venuto anche mio figlio a vedere una delle amichevoli, ogni tanto mi confronto anche insieme a lui sulla situazione».