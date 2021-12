Fiorentina, Italiano: «Felice della reazione. In undici l’avremmo anche vinta»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio nel match casalingo con il Sassuolo: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha parlato dopo Fiorentina-Sassuolo.

PARTITA – «C’è grande unità d’intenti e lo abbiamo dimostrato nel riprendere due gol contro una squadra come il Sassuolo. Sono felice della reazione, in undici avremmo potuto anche vincerla. Lo stadio si è acceso e mi dispiace non aver vinto».

TIFOSI – «La risposta della città è stata davvero bella. I tifosi stanno riconoscendo l’impegno e noi cerchiamo di ripagarli col gioco, dobbiamo alimentare ancora di più questo entusiasmo».

INVERSIONE ESTERNI – «È una scelta che ha pagato. Saponara ha la qualità per determinare le partite e mi è dispiaciuto toglierlo. Sicuramente nel finale di gara sarebbe stato molto utile».

VLAHOVIC – «Era il 43’ e lui continuava a chiedere palloni in profondità. Dopo il rosso ho preferito mantenere le posizioni. Lui mi pagherà una cena e sistemeremo tutto».