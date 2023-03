Fiorentina, Italiano: «Il Milan possiamo contrastarlo in un modo solo»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan: le sue dichiarazioni

MILAN – «Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Per noi domani sarà una partita nella quale dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita; tutto ciò che, in parte, abbiamo già fatto vedere a Verona. Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo cercare di metterla in campo sempre. Cercheremo di contrastare questo Milan con le nostre armi, arriviamo anche noi da un momento positivo e mi auguro che i ragazzi possano tirar fuori una prestazione di alto livello perché solo in questo modo sarà possibile contrastare i rossoneri».

CONCRETEZZA RITROVATA – «Sono contento. È un aspetto che in precedenza non ci ha permesso di gioire in alcune circostanze. Sono felice per i nostri attaccanti, riuscendo a segnare è possibile indirizzare le gare. Le vittorie aiutano a lavorare in maniera più serena. Mi auguro che si possa dare continuità a quanto fatto nelle ultime partite. Ad ogni modo serviranno i gol di tutti, non solo degli attaccanti».