Fiorentina, Kean giura fedeltà: “Darò il meglio per la Viola”. Pioli e Commisso caricano l’ambiente. Al “Viola Carpet”, l’attaccante parla a poche ore dalla scadenza della clausola e fa la sua scelta

Fiorentina, Stefano Pioli e Moise Kean protagonisti del primo giorno di ritiro, in particolare l’attaccanto, che giura fedeltà ai viola

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina alla Fiorentina che ieri è ripartita con un nuovo tecnico e la risoluzione di un’incognita che stava preoccupando non poco l’ambiente. Un bagno di folla, un pieno di passione per dare il via alla nuova stagione. Al Viola Park, 1500 tifosi hanno accolto la Fiorentina nel “Viola Carpet”, l’evento che ha segnato l’inizio ufficiale del Pioli-bis. Una serata di luci, cori e dichiarazioni importanti, che ha visto come protagonisti assoluti il nuovo tecnico, Stefano Pioli, e l’uomo più atteso del mercato, Moise Kean. Entrambi hanno lanciato messaggi chiari, alimentando l’entusiasmo di una piazza che sogna una stagione da protagonista.

Acclamato dall’ovazione dei tifosi sulle note di Pioli is on fire, il tecnico parmigiano ha espresso tutta la sua emozione per il ritorno a casa: «Sono molto felice per esserci ritrovati. Significa tanto per me e vogliamo dare il massimo e regalare soddisfazioni. Lavoro per le emozioni e qui posso farlo». A dargli il benvenuto, in collegamento dagli Stati Uniti, anche il presidente Rocco Commisso: «Siamo contenti di avere Stefano come allenatore e spero che sia il nostro miglior anno fin di sempre».

Ma i riflettori erano puntati soprattutto su Moise Kean. L’attaccante è stato il più applaudito e, prendendo la parola, ha di fatto giurato fedeltà alla maglia viola: «Sono tanto motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha sempre aiutato e adesso darò il meglio per la Viola». Parole che pesano come un macigno, arrivate a meno di 24 ore dalla scadenza della sua clausola rescissoria. Dopo aver già rifiutato le ricche offerte dall’Arabia Saudita, questa dichiarazione pubblica è un segnale fortissimo della sua volontà di restare e spegne quasi del tutto le residue speranze di club come il Manchester United. La Fiorentina è pronta a chiudere la porta a ogni pretendente per sedersi al tavolo con Kean e discutere un rinnovo che lo renderà il centro del progetto tecnico di Pioli.