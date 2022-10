Fiorentina: Maleh torna in gruppo, giorno libero per Kouame

La Fiorentina torna già al lavoro per la sfida contro lo Spezia: Maleh torna ad allenarsi in gruppo, mentre c’è una giornata di riposo per Kouame

Dopo la vittoria in Conference League, la Fiorentina torna subito ad allenarsi in vista della sfida con lo Spezia, decisiva per togliersi dalle zone meno nobili della classifica.

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil hanno continuato il loro percorso di recupero dai relativi infortuni, mentre Youssef Maleh ha svolto la seduta con il gruppo. Giornata di riposo invece per Christian Kouame: il calciatore è diventato per la seconda volta nella sua vita padre e i viola gli hanno concesso un permesso.