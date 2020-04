Fiorentina, Renzi: «Vlahovic e Cutrone vogliono tornare in campo»

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della sua Fiorentina. Ecco le sue parole

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza Coronavirus e la Fiorentina.

CORONAVIRUS – «Oggi ci sono tutte le condizioni per ricominciare fidandosi della comunità scientifica, si parla di test sierologici, di tamponi, di rischio 0,5. Sono certo che Vlahovic e Cutrone, che dal contagio sono passati, vogliano tornare a segnare per la mia Fiorentina».

COMMISSO – «L’ho incontrato, gli ho spiegato le difficoltà e come mi comportavo da sindaco di Firenze e da Premier. Oggi dico che ha ragione. E’ giunto il tempo in cui la burocrazia deve essere non dico azzerata ma quasi. Stiamo perdendo l’11% del Pil, viviamo in uno stato di totale emergenza, milioni di italiani sono alla disperazione, bisogna sbloccare con una certa rapidità cantieri e fondi per le imprese agevolando l’iniziativa privata».