Fiorentina, è tempo di sfoltire: ecco i giocatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli

Fiorentina, ora è il momento di sfoltire la rosa: sono 13 i calciatori che potrebbero lasciare la viola, in molti dal prestito

È tempo di scelte per la Fiorentina. Dopo un avvio di mercato scoppiettante, con quasi 50 milioni investiti per portare in viola Gosens, Gudmundsson, Fagioli, Dzeko, Fazzini e Viti, per la Gazzetta dello Sport la dirigenza è ora chiamata a un compito più delicato: sfoltire l’organico. Tra i rientri dai prestiti e le valutazioni del nuovo tecnico Stefano Pioli, sono almeno 13 i giocatori sotto osservazione, molti dei quali destinati a una nuova partenza.

Un nome però spicca su tutti: Niccolò Fortini. Terzino sinistro classe 2006, rientrato dalla Juve Stabia dopo un’ottima stagione in Serie B, è l’unico tra i rientranti per cui lo staff tecnico ha espresso la volontà di tenerlo in prima squadra. Rapido, abile nel dribbling e dotato di intelligenza tattica, Fortini ha conquistato i dirigenti viola e sarà valutato in ritiro come possibile alternativa a Gosens (o vice Dodô, giocando a piede invertito).

Diverso il discorso per molti altri. Riccardo Sottil, cresciuto nel vivaio gigliato, è tornato dal prestito al Milan ma la sua permanenza appare incerta: servirà un ritiro brillante per convincere Pioli, che lo fece esordire. Per Jonathan Ikoné la situazione è più netta: nonostante una discreta esperienza tra Fiorentina e Como, il francese non rientra nei piani e sarà ceduto. Stesso destino per Antonin Barak, reduce da una stagione in Turchia con il Kasimpasa, e per Nzola, Sabiri e Brekalo, tutti fuori dal progetto tecnico.

Da valutare invece Bianco, centrocampista classe 2002 reduce da un’annata da protagonista al Monza: con il rinnovo del contratto potrebbe restare come alternativa in mezzo. Anche il portiere Christensen, dopo l’esperienza alla Salernitana, potrebbe restare come terzo portiere, in attesa della partenza di Terracciano.

Infine, resta in stand-by la posizione di Kouame, fermo ai box per un grave infortunio al ginocchio: il suo alto ingaggio complica ogni soluzione. Il mercato in uscita è solo all’inizio, ma Pioli e la società sono già al lavoro per modellare la nuova Fiorentina.