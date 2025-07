Fiorentina, Sohm rimane il primo nome per il centrocampo, ma spunta anche il nome di Volpato

Fiorentina, si cerca un rinforzo a centrocampo: valutati vari profili con caratteristiche diverse: Sohm il preferito, Volpato la novità

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il centrocampo, e l’idea prevalente al momento sembra essere quella di puntare su un interditore più che su un regista. La scelta definitiva, come riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia verrà presa da Stefano Pioli al termine del ritiro estivo. L’allenatore vuole prendersi qualche settimana per valutare il materiale già presente in rosa: se dovesse ritenere di avere già in casa un regista affidabile – come Fagioli o Richardson – allora l’intervento sul mercato potrebbe concentrarsi su un profilo più fisico, dinamico e capace di dare equilibrio al reparto, magari anche più di uno.

Tra i nomi più caldi c’è Simon Sohm del Parma. Il centrocampista svizzero piace per la sua versatilità e per le caratteristiche difensive: alto 1,88 e forte fisicamente, è molto efficace nel recupero palla e può ricoprire più ruoli, aspetto molto gradito a Pioli. Già sondato in passato anche prima di Bernabé, Sohm è ora una delle priorità. Resta da capire se il Parma sarà disposto ad abbassare le richieste economiche, con la Fiorentina che spera di chiudere l’operazione per circa 15 milioni di euro.

Nel frattempo si segue anche un profilo offensivo: è Cristian Volpato del Sassuolo, classe 2003. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro informale tra il suo entourage e la dirigenza viola al Viola Park, per ora solo un primo approccio.

Sul fronte rinnovi, sono giorni importanti per Rolando Mandragora. È atteso un vertice tra la società e i suoi agenti per discutere il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026 (con opzione 2027). L’obiettivo è arrivare a un accordo fino al 2029, con possibile opzione per il 2030. Mandragora guadagna attualmente 1,5 milioni l’anno, come Nzola ma meno di Ikoné e Beltran, ormai considerati fuori dal progetto.

Proprio Ikoné è tra gli esuberi. Si sta allenando a parte e la Fiorentina vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma l’unica formula gradita ai club interessati sembra essere il prestito con diritto di riscatto. Per chiudere, servirebbe prima un rinnovo annuale.