Fiorentina, Milenkovic è convinto: «Stiamo facendo bel calcio. Continuando così i risultati arriveranno. Giochiamo così contro chiunque»

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato del momento del club viola. Ecco le sue dichiarazioni principali rilasciate su Fiorentina Weekly.

SULLE ULTIME TRE PARTITE SENZA VITTORIA – «C’è rabbia perché abbiamo fatto prestazioni di alto livello, abbiamo creato tanto, ma non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo. Stiamo facendo un calcio molto bello, propositivo e, se continuiamo a giocare così, sono sicuro che non ci saranno problemi e i risultati arriveranno».

SULLE RICHIESTE DI ITALIANO – «Chiede tante cose a tutti. Nella fase offensiva vuole che io sia propositivo con la palla, che crei più gioco, che cambi gioco e tutti noi difensori stiamo crescendo sotto questo aspetto. In fase difensiva vuole lavorare di reparto e tante altre cose, ma non diciamole sennò sarà più difficile qua contro il Bologna (ride, ndr)».

SUL DOMINIO NEL GIOCO – «Cerchiamo sempre di giocare alla stessa maniera, indipendentemente dall’avversario. Cerchiamo di proporre quello che sappiamo fare e quello che facciamo durante la settimana. Non è che se affrontiamo una squadra che sta in alto in classifica ci spaventiamo e facciamo qualcosa di diverso: cerchiamo di fare sempre le stesse cose che proviamo in allenamento con coraggio e per ora sta funzionando molto bene».

SUGLI OBIETTIVI IN CAMPIONATO – «Nel calcio quello che è importante sono sempre le prossime partite. Non vorrei andare troppo lontano, penso alla partita di domenica contro il Bologna dove sarà molto importante tornare a vincere e sono sicuro che i nostri tifosi allo stadio, malgrado non sarà facile, ci daranno sicuramente una grande mano a provare a vincere».