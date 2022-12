Fiorentina, Nico Gonzalez al lavoro per rientrare: vuole rilanciarsi

Nico Gonzalez vuole rilanciarsi con la Fiorentina dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante, il primo passo è il rientro in campo

L’argentino è alle prese ancora con il brutto infortunio muscolare che gli ha fatto saltare anche il Mondiale. E’ tornato in Italia da circa un paio di settimane per lavorare al meglio per ritrovare la condizione. Ancora in gruppo non si è visto e la speranza è quella di recuperare per metà gennaio. L’obiettivo è rilanciarsi e sognare l’Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.