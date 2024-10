Fiorentina, Kean con una doppietta l’ex Bove stendono la Roma

Le pagelle di Bove e Kean, mattatori nella vittoria della Fiorentina contro la Roma: l’attaccante in cerca di riscatto e l’ex col dente avvelenato

Ora Palladino sembra aver trovato le misure alla sua Fiorentina. Nel posticipo che ha chiuso la nona giornata i viola travolgono una Roma in crisi di nervi con una manita: grandi protagonisti Moise Kean, attaccante ritrovato e in cerca di riscatto dopo l’addio alla Juve, e Bove, ex della partita che condanna i giallorossi per non aver creduto in lui con un rigore procurato, un assist e un gol. Di seguito le loro pagelle, in cui i voti vanno a braccetto.

BOVE

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Da “osso” a “piedi fatati”. La Roma lo rimpiange, lui la

devasta con l’assist per Kean e un gol che merita più di ogni altro».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Il grande ex della partita si prende la scena. Assist, gol, intensità: c’è tutto. Bravo a fi ondarsi sul pallone vacante e a servire Kean per la prosecuzione dell’azione del vantaggio. Bravissimo ad anticipare Celik in area procurandosi il rigore. Perfetto il suo assist in area per il tris viola. Poi la rete in slalom che sa tanto di rivincita verso chi non ha creduto in lui nella Capitale».

TUTTOSPORT 8.5 – «Dà il via all’azione dell’1-0, conquista il rigore, fa l’assist e segna».

LA REPUBBLICA 8 – «Il grande ex della partita non si emoziona di fronte al suo passato. Si procura, con astuzia, il rigore del 2-0, offre a Kean il pallone del 3-1. Chiude con uno slalom che vale il 4-1».

KEAN

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «In dubbio fino al via. Ne fa due, uno per esteti, l’altro da opportunista. Sfiora il tris. E che giocate. Usa pure il tacco, incontenibile. Centravantone».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Un primo tempo da gigante. Favoloso il colpo di tacco per Beltran, perfetta l’esecuzione col mancino per scheggiare il palo e firmare il gol del vantaggio. Al posto giusto per la sua prima doppietta alla Fiorentina».

TUTTOSPORT 8.5 – «In 9 minuti segna un gol d’autore poi concede il bis».

LA REPUBBLICA 8 – «Il dolore alla caviglia non lo ferma e al primo pallone imbuca con il sinistro all’angolo dove Svilar non può arrivare, si ripete con un tap in che vale la doppietta».