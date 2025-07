Fiorentina, Pioli riparte da Kean: no all’Arabia e nei prossimi giorni si parlerà del rinnovo, le ultime

Fiorentina, Stefano Pioli ripartirà da Moise Kean: dopo il no all’Arabia Saudita e con la clausola in scadenza, pronta la trattativa per il rinnovo

Stefano Pioli è tornato dove tutto era cominciato, a Firenze, ma con uno scudetto in più sul petto e un’esperienza europea che oggi rappresenta un valore aggiunto per una Fiorentina che sogna in grande. Ieri il nuovo tecnico viola ha vissuto il suo primo giorno al Viola Park, accolto da sorrisi, abbracci e un entusiasmo palpabile che ha contagiato anche i tifosi. Ma soprattutto, ha trovato sul tavolo una notizia che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco gigliato: Moise Kean ha detto no all’Arabia Saudita.

Il centravanti ha rifiutato definitivamente l’offerta dell’Al Qadsiah, così come il possibile rilancio dell’Al Hilal. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la sua scelta è stata tecnica, non economica, condivisa fino in fondo con l’agente Alessandro Lucci: Kean vuole restare in Europa. L’unico vero pericolo potrebbe arrivare dalla Premier League, ma al momento non ci sono proposte concrete. Così, se entro domani nessuno pagherà la clausola da 52 milioni, mercoledì il giocatore potrebbe sedersi al tavolo con la Fiorentina per discutere un possibile rinnovo, con ingaggio e clausola da ridefinire.

Intanto Pioli ha già iniziato la sua full immersion. Dopo il pranzo con la dirigenza per allinearsi sulle strategie di mercato, ha spiegato la sua filosofia: «Vogliamo una Fiorentina competitiva, che giochi un calcio che piaccia a noi e ci rappresenti con determinazione». L’ex tecnico del Milan ha parlato con passione della sua nuova avventura, elogiando l’impatto del Viola Park e sottolineando il legame emotivo con la città: «Firenze è speciale per me, tornare qui è una grande emozione. Vogliamo lavorare ogni giorno con serietà, passione ed entusiasmo».

Per il raduno sono stati convocati 33 giocatori: l’unico a mancare, per ora, è Brekalo, insieme a Christensen e Nzola, attesi nei prossimi giorni. Il conto alla rovescia per la nuova Fiorentina è cominciato.