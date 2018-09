L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia del match di recupero contro la Sampdoria

Domani si giocherà Fiorentina-Sampdoria, gara di recupero della prima giornata, rinviato insieme a Genoa-Milan per la tragedia del ponte Morandi. Il match tra Milan e Genoa, però, visti gli impegni dei rossoneri in Europa League verrà recuperato il 31 ottobre. Alla vigilia della partita ha parlato il tecnico Viola, Stefano Pioli che in conferenza stampa ha affermato: «Sicuramente quella che del capoluogo ligure, è stata una tragedia che ha colpito tutti, soprattutto gli abitanti della città. Tornare così presto sarà particolare, andremo anche a depositare qualcosa, è opportuno».

Sull’avversaria Pioli ha un’idea ben chiara: «La conosciamo, avevamo già preparato la partita alla prima giornata, saranno cambiati i giocatori ma non le tattiche. I blucerchiati hanno molte soluzioni e stanno dimostrando di avere, negli attaccanti, calciatori di qualità. Noi dobbiamo cercare di contrapporci bene, di fare la partita». L’allenatore del club toscano ha, poi, concluso ammettendo, come già fatto dal collega blucerchiato Giampaolo: «A mio avviso, dopo ciò che è successo, doveva essere rimandata tutta la giornata di Serie A».