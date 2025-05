Fiorentina Pisa, è già aria di derby toscano. Tantissimi sfottò dei tifosi viola dopo la promozione: «Vi manderemo in Serie B!»

Fiorentina Pisa ed è subito sfottò tra le due fazioni: i tifosi viola sul web contro i sostenitori nerazzurri «Vi rimanderemo in Serie B!»

Il Pisa è ritornato in Serie A dopo oltre 34 anni, ma seppur ci sia la felicità anche da parte dei sostenitori più sportivi, dall’altra parte invece arrivano gli sfottò dei rivali della Fiorentina: campanilismo territoriale e ovviamente qualche dente avvelenato (soprattutto nel 2002 quando i nerazzurri presero in giro i gigliati dopo il fallimento in C2).

Sul web infatti ci sono già molti sfottò da parte dei tifosi fiorentini contro i pisani, e il messaggio induce all’augurio di un ritorno in Serie B. Staremo a vedere come si evolverà poi la situazione nella prossima stagione.