Fiorentina, Prandelli si dimette: torna Iachini

Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni alla Fiorentina. Al suo posto dovrebbe tornare Beppe Iachini

Il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina non ha sortito gli effetti sperati, con i viola che continuano a navigare nei bassifondi della classifica di Serie A. E così l’allenatore ha preso la decisione di dimettersi.

Come riportato da Sky Sport, Prandelli ha infatti presentato le sue dimissioni al club toscano. Al suo posto, sulla panchina della Fiorentina dovrebbe tornare Giuseppe Iachini esonerato proprio per far posto all’attuale dimissionario.