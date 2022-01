Fiorentina, Pulgar: «Fisicamente sto bene, ora voglio il Mondiale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista della Fiorentina Pulgar ha parlato delle sue condizioni fisiche dal ritiro del Cile

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, dal ritiro della Nazionale cilena ha parlato delle sue condizioni fisiche e della voglia di prendere parte alle partite contro Argentina e Bolivia.

LE PAROLE – «Sono felice e finalmente sto bene fisicamente. In occasione delle ultime convocazioni, il problema alla caviglia mi ha impedito di essere a disposizione. Ma adesso è tutto ok e non vedo l’ora di giocare queste partite. In palio ci sono sei punti molto importanti. La prima, contro l’Argentina, sarà molto difficile, ma noi vogliamo vincere per continuare a lottare e per andare al Mondiale».