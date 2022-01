Fiorentina, ritorno di fiamma per Milik se parte Vlahovic. E spunta il Papu Gomez

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Fiorentina: in caso di addio di Vlahovic, i viola starebbero pensando anche a Milik

Scamacca, Lucca, Julian Alvarez e tanti altri. Sono diversi i nomi che si fanno in casa Fiorentina per il possibile erede di Dusan Vlahovic. Ma come riportato da La Nazione, il presidente Commisso e Pradè sarebbero tornati alla carica per un vecchio pallino. Ci sarebbe infatti stato un ritorno di fiamma per Milik, sempre piaciuto alla dirigenza viola.

Occhio poi anche all’ipotesi Papu Gomez, che non sarebbe un vero e proprio attaccante, ma un’occasione di mercato per una cifra che va dai 6 ai 10 milioni di euro.