Fiorentina-Roma, Dzeko si mangia il gol del vantaggio! – VIDEO

Al 20′ del primo tempo, Edin Dzeko si mangia il gol del vantaggio della Roma contro la Fiorentina

Continua il periodo nero per Edin Dzeko in campionato. Se il calciatore bosniaco in Champions sta dando prova della sua grande forza e qualità, in Serie A sembra ancora un po’ bloccato. Ne è una prova il gol sbagliato al 20′ del primo tempo a porta vuota. Dzeko riceve l’assist di Pellegrini e, da dolo davanti a Lafont, fallisce clamorosamente il gol del vantaggio sparando in alto.