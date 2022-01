Fiorentina, testa all’Udinese con l’incubo Covid: le ultime

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha iniziato a preparare la gara contro l’Udinese: anche i sudamericani sono tornati a lavoro dopo qualche ora di permesso.

I viola sono già all’opera e prosegue la preparazione alla sfida di campionato contro l’Udinese di giovedì sera. Italiano continua a lavorare e nelle ultime ore ha ritrovato anche i calciatori che hanno passato qualche giorno di vacanza in Sudamerica, tra cui Torreira, vero protagonista della prima metà di stagione insieme a Vlahovic.

INCOGNITA POSITIVI – La ricrescita dei contagi sta creando tanti grattacapi agli allenatori e anche Italiano teme che al calciatore positivo (quasi certamente Sottil) possano aggiungersi ulteriori pedine vista la complicata situazione.

IKONÈ – Ha iniziato il suo cammino con la maglia della Fiorentina anche il nuovo acquisto, arrivato dal Lille ma con alcuni acciacchi da smaltire. In questi primi giorni infatti Ikonè si è diviso tra lavoro in palestra e differenziato e servirà del tempo per vederlo in palla, contando anche l’impatto con il campionato italiano, mai banale per chi arriva dall’estero.

CALCIOMERCATO – Impossibile non buttare un pensiero a Dusan Vlahovic. A meno di altri colpi di scena clamorosi, il centravanti della Fiorentina non si muoverà da Firenze. Sono però giorni frementi perché i viola sono a caccia di un vice Dusan. Crescono nel frattempo le quotazioni di Nzola, che Italiano conosce benissimo.