Vanoli Fiorentina, finalmente ci siamo: il tecnico è atteso al Viola Park. Domenica in panchina contro il Genoa. Le ultimissime sull’allenatore

Vanoli Fiorentina, nuovo inizio al Viola Park: l’ex Torino pronto a rilanciare la squadra. L’esperienza sulla panchina Viola sta per iniziare.

Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico del Torino è atteso oggi al Viola Park, dove ha incontrato la squadra rientrata da Mainz e ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione non legata ai risultati. Nel suo accordo sono però previsti numerosi bonus collegati agli obiettivi sportivi: dal piazzamento in campionato (a partire dal decimo posto) fino alle eventuali vittorie in Coppa Italia e Conference League.

Dopo aver completato le formalità burocratiche in mattinata, Vanoli dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento, un appuntamento fondamentale per restituire fiducia e intensità al gruppo. L’obiettivo immediato è quello di preparare al meglio la trasferta di Genova: domenica, contro il Genoa, Vanoli siederà per la prima volta sulla panchina viola.

La sua nomina arriva dopo l’esonero di Stefano Pioli, allontanato martedì scorso dopo un ruolino preoccupante di soli quattro punti in dieci partite. Il tecnico ad interim Galloppa ha guidato la squadra in Conference League, ma la sconfitta di Mainz ha confermato tutte le difficoltà della formazione gigliata: passività, scarsa compattezza e un senso di disorientamento generale. È proprio su queste corde che dovrà intervenire Vanoli , lavorando non solo sull’aspetto tattico, ma anche su quello motivazionale.

La situazione in classifica è delicata e la priorità resta la salvezza. I numeri parlano chiaro: nessuna vittoria nelle ultime dieci gare e sedici gol subiti. Rocco Commisso e la dirigenza confidano che l’esperienza e la personalità di Vanoli possano dare la scossa necessaria per invertire la rotta.

Prima di accettare la proposta della Fiorentina, Vanoli ha risolto il contratto che lo legava al Torino fino al 2026. L’accelerazione decisiva è arrivata mercoledì, grazie al lavoro del direttore generale Ferrari e del direttore sportivo Goretti, che hanno scelto lui tra diversi candidati, tra cui Nesta e Palladino.

Con l’arrivo di Vanoli Fiorentina si chiude così la fase più caotica della crisi tecnica viola. Ora tutta l’attenzione si sposta sul campo: il nuovo allenatore dovrà restituire identità e orgoglio a un gruppo smarrito. I prossimi allenamenti al Viola Park saranno la base da cui ripartire per costruire un nuovo corso, con la speranza di rivedere presto una Fiorentina all’altezza della sua storia.