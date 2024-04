Fiorentina Viktoria Plzen, fuori Bonaventura e Nzola: il motivo

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina Viktoria Plzen. Tra i viola spiccano le assenze di Bonaventura e Nzola

La Fiorentina scoprirà il proprio futuro europeo nella gara contro il Viktoria Plzen che regalerà il pass per le semifinali di Conference League ad una delle due squadre. Si parte dallo 0-0 dell’andata.

Tra gli uomini di Italiano spiccano le assenze di Bonvaentura e Nzola. Il primo, reduce dall’assist vincente per Ikonè contro il Genoa, deve restare fuori per un problema alla caviglia mentre l’angolano è out per motivi personali.