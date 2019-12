Fiorentina, Vlahovic: «Roma? Sarà una bella sfida. Servirà grinta»

Fiorentina, Vlahovic presenta la sfida contro la Roma di venerdì sera al Franchi: «Siamo concentrati, serviranno grinta e voglia»

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport presentando l’imminente partita dei viola contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

«Siamo attenti, carichi e concentrati. Lavoreremo per ottenere un buon risultato e arriviamo alla sfida con un punto in più in classifica. La rosa è composta da giocatori di livello, ma noi non abbiamo paura di nessuno. Con la grinta e la voglia di domenica scorsa potremo riuscire a fare un nuovo risultato. Sarà una bella sfida».