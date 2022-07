Vidal debutta con il Flamengo nella maniera migliore possibile. Vittoria e tre punti alla prima con i rossoneri

L’avventura col Flamengo non poteva comiciare in maniera migliore per Arturo Vidal.

Il cileno ha esordito con i rossoneri, tornando al calcio sudamericano dopo più di un decennio. L’ex Inter è Subentrato al 78′ ad Everton Ribeiro e vittoria per 2-1.