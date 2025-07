Il Flamengo non si ferma più sul mercato: dopo Saul Niguez dall’Atletico Madrid arriva anche Lino

Flamengo attivissimo sul mercato e con grandi ambizioni: dopo Saul Niguez dall’Atletico Madrid arriva anche Samuel Lino

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, l’Atlético Madrid ha ufficializzato il trasferimento di Samu Lino al Flamengo. L’operazione, anticipata da un video pubblicato dal club brasiliano – in cui l’ex colchonero Saúl Ñíguez contatta Lino alludendo all’imminente annuncio – porta nelle casse dell’Atlético 24 milioni di euro: 22 milioni fissi più 2 di bonus.

Arrivato in Spagna nel 2022, il brasiliano ha collezionato 93 presenze con la maglia rojiblanca, segnando 12 gol e servendo 16 assist. Un rendimento che gli ha permesso di ritagliarsi un ruolo importante nella rosa di Simeone, contribuendo alla qualificazione in Champions e a una stagione solida sul piano offensivo. «Da parte nostra, auguriamo a Lino il meglio per i suoi prossimi progetti sia professionali che personali», ha scritto il club nel comunicato ufficiale.

Il ritorno in patria dopo sei anni in Europa (Valencia e Atlético le tappe principali) rappresenta per Lino una nuova sfida e, al tempo stesso, una consacrazione. A Madrid guadagnava circa 1,25 milioni a stagione; a Rio, secondo le stime, percepirà uno stipendio vicino ai 4 milioni l’anno, con un contratto fino al 2029. Il pagamento dell’operazione avverrà in parte subito, in parte in due rate previste a gennaio e luglio 2026.

L’arrivo di Lino si inserisce in un mercato ambizioso del Flamengo, che punta alla vittoria della Copa Libertadores. Dopo aver già messo sotto contratto Jorginho e Emerson Royal, il club rubro-negro aggiunge un esterno offensivo nel pieno della maturità calcistica, soffiandolo alla concorrenza europea: Napoli e Sporting Lisbona avevano mostrato interesse concreto, ma la proposta brasiliana – economica e progettuale – è risultata decisiva.

Il Flamengo, già tre volte campione continentale, sogna in grande. E Samu Lino, tornato a casa con lo status di star, è pronto a diventare uno dei protagonisti assoluti della corsa al quarto titolo.