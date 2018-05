Florenzi, tre ipotesi per il futuro: una è da escludere

Il giocatore della Roma, Alessandro Florenzi, ha un solo anno di contratto. Tre le ipotesi per il suo futuro: le ultimissime

La Roma si interroga sul futuro di Alessandro Florenzi. Il jolly romano e romanista ha un solo anno di contratto e non ha ancora rinnovato con i giallorossi. Le trattative per il rinnovo sono già iniziate ma al momento non c’è intesa. Secondo Sky Sport le soluzioni per ‘bello de nonna’ sono tre: rinnovo, cessione in estate, addio a parametro zero. Una delle tre però è da escludere.

Il giocatore, insieme al suo agente Alessandro Lucci, non vogliono fare un torto alla Roma e non vogliono mettere in difficoltà la società e per questo motivo è da escludere un addio a parametro zero tra un anno: se Florenzi non dovesse rinnovare nei prossimi mesi andrà via, portando diversi milioni nelle casse romaniste. Le parti stanno trattando e sono ancora lontane: se non si verranno incontro si arriverà alla cessione.