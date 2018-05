Il Milan si iscrive alla corsa per Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma piace anche all’Inter: le ultimissime

Il Milan si muove per Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma, schierato da Di Francesco soprattutto in posizione di terzino destro, ha un solo anno di contratto e non ha ancora rinnovato con i giallorossi. Le trattative non sono semplici (si parla di una richiesta da 4 milioni l’anno per il giocatore) ma sono già iniziate da tempo. Il numero 24 sta pensando seriamente di cambiare aria perché vorrebbe trovare una collocazione fissa in campo.

Florenzi sarebbe stufo di essere un jolly tattico e allora starebbe pensando di cambiare maglia. Spalletti avrebbe avuto già un contatto con il suo ex calciatore e gli garantirebbe una maglia da titolare all’Inter. Attenzione, secondo La Gazzetta dello Sport, ai movimenti del Milan. Anche i rossoneri sono sulle tracce del giocatore romano e romanista e potrebbe tentare un primo approccio a breve.