Alessandro Florenzi ringrazia i tifosi per i mille messaggi nel post operazione a Villa Stuart, ecco le parole dell’esterno rossonero

Alessandro Florenzi è stato operato questa mattina a Villa Stuart. L’operazione, come ha fatto sapere il Milan, è andata bene e per l’esterno rossonero si preannuncia uno stop di circa 1 mese.

Direttamente da Roma l’esterno rossonero tranquillizza e ringrazia tutti per gli infiniti messaggi, tramite un post su Instagram: «Non posso non pensare che tutto sia evoluzione. Ci vediamo presto al solito posto. Mi avete scritto in tantissimi, vi abbraccio forte».

