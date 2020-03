Foggia: «A Cagliari ho ricordi positivi. Liverpool? Mi cercarono ma avevo un patto con Cellino»

Pasquale Foggia, ex attaccante del Cagliari e attuale ds del Benevento, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24

LIVERPOOL – «Quella è storia. Quell’anno a Cagliari, soprattutto all’inizio ma anche dopo, mi diedero la possibilità di affermarmi come calciatore. C’era il Liverpool, è vero, e a gennaio tante altre squadre che mi volevano sia in Italia che all’estero. Poi con Cellino facemmo la scelta di restare fino a giugno per provare a centrare la salvezza, che poi fu ottenuta».

CAGLIARI – «Che ricordi ho della Sardegna? Ricordi positivi, Cagliari mi ha dato la possibilità di assaporare la Serie A in maniera importante e di essere convocato per la prima volta in Nazionale. E’ stata un’esperienza formativa, ho bei ricordi. E con tanti dei compagni di allora mantengo buoni rapporti».