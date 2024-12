Milan, compleanno amaro per il diavolo: Fonseca voleva una reazione, ma... le pagelle

Milan, le pagelle di Paulo Fonseca dopo il deludente pareggio dei rossoneri contro il Genoa, che ha scatenato la contestatione dei tifosi

Un compleanno storico in casa Milan che inizia con la festa e i grandi ex del passato, salutati con affetto dal pubblico (per quanto alcune assenze molto pesanti – come Boban e soprattutto Maldini – e alcuni fischi a Zlatan Ibrahimovic) e finito con i fischi di San Siro impietosi contro la squadra dopo lo 0-0. Non il compleanno che sognava Paulo Fonseca, che dopo la vittoria contro la Stella Rossa in Champions aveva parlato in maniera apertamente critica contro l’impegno e le prestazioni di alcuni suoi giocatori. «Se devo portare i primavera o i ragazzi di Milan Futuro lo farò», promessa mantenuta: dal primo minuto per i rossoneri ecco Jimenez – per Theo – e Liberali, forse le due migliori notizie di ieri. Per il resto la reazione cercata non si vede. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «“Punisce” Theo e vara la linea verde con Jimenez e Liberali in campo. I giovani danno buone risposte; i risultati in campionato invece restano scadenti».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Chi si aspettava un Milan arrembante dopo lo sfogo è rimasto deluso. Fischi a fine partita».

TUTTOSPORT 5 – «Una sera di festa al veleno: Milan senza rabbia, senza idee, senza anima».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Milan ottavo, e fischiato dal pubblico».