Fonseca ringrazia i tifosi della Roma: «Vi renderemo orgogliosi» – FOTO

Paulo Fonseca ha ringraziato i tifosi della Roma per il supporto dato nella rifinitura in vista del derby. Questo il messaggio del tecnico giallorosso sui suoi profili social.

«La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un sostegno così forte e una emozione del genere. Nel calcio tutto può succedere, ma faremmo tutto per rendervi orgogliosi di noi. Grazie di cuore Roma»