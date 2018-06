Formazione Tunisia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct delle Aquile di Cartagine Nabil Maâloul

Dopo l’assenza nel Mondiale sudafricano e quello brasiliano, le Aquile di Cartagine tornano a giocarsi la coppa del mondo nella kermesse russa. L’ultimo mondiale non era andato benissimo per i tunisini, fuori ai gironi con zero vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il ct Maâloul è riuscito a vincere il girone e qualificarsi con una giornata d’anticipo per la kermesse russa. La stella della squadra è sicuramente il difensore centrale, ex Atalanta Parma e Cesena Yohan Benalouane, in forza al Leicester. Le speranze di passare il girone sono vicine allo zero visto che il sorteggio ha incluso i biancorossi nel girone insieme a Panama, Inghilterra e Belgio.

Ct Tunisia: Maâloul

L’esperto ct tunisino ha vinto alla guida dell’Es Tunis due campionati tunisini e una coppa nazionale. Con El Jaish ha vinto invece una Qatar Cup. Ora l’avventura con le Aquile di Cartagine con le quali ha già conquistato un’incredibile qualificazione ai Mondiali. Per passare il girone servirà però un miracolo.

Formazione Tunisia 2018: i titolari ai Mondiali

TUNISIA (4-3-3): Mathlouthi; Ben Youssef, Benalouane, Nagguez, Ayadi; Ben Amor, Khalil, Ellyes; Srarfi, Marzouki, Khenissi. Commissario tecnico: Maâloul.

Convocati Tunisia 2018: la rosa di Maâloul

Portieri: Aymen Mathlouthi (Al Batin Saoudi), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab Saoudi), Mouez Hassen (Chateauroux).

Difensori: Hamdi Nagguez (Zamalek), Dylan Bronn (La Gantoise), Rami Bedoui (Etoile Sportive du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester), Syam Ben Youssef (Kasimpasa), Yassine Meriah (Club Sportif Sfax), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahli).

Centrocampisti: Ellyes Skhiri (Montpellier), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly), Ghaylene Chalali (Espe’rance Tunis), Farjani Sassi (Al Nasr Saoudi), Ahmed Khalil (Club Africain), Seifeddine El Khaoui (Troyes). Attaccanti: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak), Anice Badri (Espe’rance), Bassem Srarfi (Nizza), Wahbi Khazri (Rennes), Naim Sliti (Dijon), Sabeur Khalifa (Club Africain).

Commissario tecnico: Nabil Maaloul